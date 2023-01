Influencer colombiano quedó cerca de la muerte por consumir un pez globo para ganar más seguidores

En esta carrera por lograr más seguidores los influencers son capaces de hacer lo que sea sin importar las consecuencias, hasta de arriesgar su propia vida.

Le pasó a un influencer colombiano, Yeferson Cossi, quien causó revuelo en las redes sociales al admitir que estuvo “al borde de la muerte” tras comer un pez globo.

Según el portal Upsocl, el joven se encuentra en Japón, donde realiza videos mostrando la cultura de ese país y quiso lucirse consumiendo el exótico y peligroso pez.

Se lo comió y al hospital

La gastronomía japonesa incluye consumir una variedad de animales que pueden ser peligrosos para la salud, pues si no están bien cocinado pueden causar intoxicación.

Es el caso de Yeferson, quien se fue a un restaurante y vivió la experiencia de consumir esta especie que es muy peligrosa.

“Si ustedes ven este video es porque no me morí. Voy a comer pez globo y el veneno de un pez globo promedio puede matar a unos 30 adultos. Ojalá no me muera, y si me muero, de algo me tenía que morir”, indicó en Instagram.

Parece falso

Minutos más tarde de haber consumido el plato comenzó a sentirse mal y perder energías.

“No sé si estoy especulando o siento cosas raras aquí. Estamos llamando al chef, porque me siento como si estuviera muy drogado”, indicó el joven, quien se mostró vomitando en un baño.

El joven también aparece en un hospital, donde le tratan los síntomas. “Comí pez globo y me envenené, literalmente morí unos segundos, no podía respirar por mi cuenta y estaba intubado en urgencias”, escribió el joven en la descripción del video.

“Parece falso”, “Se envenena, pero nunca deja de grabar jajaja”, “Son ganas de llamar la atención, solo eso. Le gusta ser el centro de atención al payaso este”, indicaron algunos de sus seguidores.