“Me están pidiendo plata...”: Juan Falcón denunció la infame acción de delincuentes en su contra

El conocido actor Juan Falcón apareció en Instagram denunciando la infame acción de ciberdelincuentes que de alguna forma le robaron su cuenta anterior de la conocida red social.

Fue el mismo artista quien grabó un video para pedir ayuda a todos sus conocidos. De hecho, tuvo que abrir una nueva cuenta para enviar su mensaje y hacer la denuncia de lo que estaba sufriendo.

Por eso en un registro que posteó asegura lo siguiente: “Hola a todos mis amigos de Instagram, les quiero contar que fui hackeado, mi cuenta @juanfalcon fue hackeada. Me están pidiendo plata y la verdad no he podido hacer nada para recuperarla”.

“Por eso tengo esta cuenta nueva, les voy a pedir a todos mis seguidores, a mis colegas, a mis amigos que tienen esas cuentas enormes con muchos seguidores si pueden repostear este videito para ver si puedo recuperar mi cuenta. Mi cuenta nueva @Juanfalcon.oficial”, finalizó.

Su denuncia obtuvo varios comentarios de personas y amigos que prometieron cooperar para lograr el objetivo que necesita el actor.