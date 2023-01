Carmen Tuitera se suma a Cesarito y manda mensaje a Antonia Larraín: “Predica por el feminismo como sor Teresa de Calcuta, pero lucra cómo puede”

Durante este fin de semana de Año Nuevo, la crítica del youtuber César Huispe, conocido como Cesarito, por su canal de Youtube Críticas Qls, al libro “Cuerpo sin vergüenza” de la y la influencer y “comunicadora feminista” Antonia Larraín, dejó la grande.

“Para los 17 mil pesos que cuesta, la calidad deja bastante que desear”, dijo de entrada, siendo el comentario más superficial de los 35 minutos de videos, puesto que de ahí, entró de lleno a desmenuzar las reflexiones de la participante del docurreality de Canal 13 “Amor sin Banderas”, donde conoció al padre de su bebé.

El libro narra las malas experiencias de Antonia Larraín en su infancia y juventud, debido a su sobrepeso, estatura de casi 1.80 y condición socioeconómica, por vivir en La Dehesa.

Apareció Carmen Tuitera

Y así Carmen Tuitera apareció y se hizo parte de la polémica. “Cesarito tiene razón. Muchas hicimos negocio de las redes sociales y la que apunta con el dedo diciendo que la otra no lo hace y ella no. Miente. Asuman las culi** que ganan plata y dejen de hacerse las Ángeles salvadoras de las mujeres. Ganan hasta por respirar y está bien pero no mientan”, publicó.

“Él hizo pico mi libro y no ando llorando ni haciéndome la víctima. Me dio ene propaganda, incluso después de su video volví a estar en la lista de los más vendidos. En algunas Weás tenía mucha razón y es parte del crecimiento asumir la crítica. Pero diferente, no llorando como víctima”, prosiguió.

Y para terminar precisó que “Cesarito también tiene su negocio y el MEGA negocio. Y yo no le voy a tirar caca por eso. Todo lo contrario, espero que la siga haciendo. Pd: Antonia Larraín predica por el feminismo como sor Teresa de Calcuta pero lucra como puede. Y está bien. Pero no mientas”.