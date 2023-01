“Estar vulnerable”: Patricia Rivadeneira sufrió severo accidente mientras ensayaba para debut de su nueva obra teatral

Un duro golpe recibió este fin de semana la actriz Patricia Rivadeneira, quien debió suspender indefinidamente el estreno de su obra de teatro “Rita” luego de sufrir un severo accidente que le dejó algunas costillas fracturadas.

Fue durante los ensayos de la obra que la dramaturga, figura en variadas y exitosas teleseries de los canales nacionales, sufrió una dura caída que la llevó de urgencia a la clínica Santa María, recinto hospitalario donde fue atendida y en el que debió permanecer algunos días en observación médica.

Precisamente desde el centro asistencial fue que Rivadeneira contó de su inesperado accidente. Lo hizo mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde hizo un pequeño homenaje al personal médico que la atendió -con un par de videos donde mostró a los especialistas que la han cuidado estos días-, y en el que aprovechó de reflexionar respecto de su lesión y su primera vez hospitalizada.

El accidente de Patricia Rivadeneira

“A todas las personas que han preguntado por las entradas a la obra ‘Rita’ les cuento que tuve un accidente mientras ensayábamos, así es que hemos tenido que suspender la temporada en teatro Mori, y que iniciaba el 4 de enero (Esperamos poder hacerla más adelante)”, inició la actriz, quien reconoció haber tenido todo “un aprendizaje” en su primera internación en una clínica.

Patricia Rivadeneira agradeció el apoyo de sus seguidores. Fuente: Instagram @patriciarivadeneira.

“Un accidente laboral que me dejó con fractura de costillas, estoy hospitalizada hasta mañana (hoy). Para mí ha sido un aprendizaje. Nunca antes me había fracturado, tampoco había estado hospitalizada. Nunca me enfermo”, contó la actriz.

“Estar vulnerable y dejar que otros velen por mí ha sido reconfortante (...) confiar en personas desconocidas, confiar en la comunidad. Las personas que me atendieron con premura, eficiencia y empatía me dieron un abrazo de humanidad perfecto para saludar el nuevo año. Gracias a todo el personal de salud de la clínica Santa María”, reconoció Rivadeneira, quien incluso en la desgracia le encontró un sentido a su inesperada estadía en la clínica.

“Nuestra obra trata de dos médicas y su trabajo en una pandemia. Muchas sincronías. Ánimo a todas y todos los que han pasado este fin de año hospitalizados”, cerró.