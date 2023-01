Loreto Aravena y su largo proceso de sanación tras ser mordida por una araña: “He hecho de todo para curarme”

La actriz Loreto Aravena no ha tenido unos meses fáciles después de haber sido mordida por una araña de rincón en su pierna. Ella sostuvo una conversación con Página 7 en el avant premier de la película “Papá al rescate”, y se refirió a su proceso de sanación.

“He hecho todo y de todo para curarme, pero es un proceso súper lento. Al final del día es solo tiempo, pero es justo lo que nos falta a los seres humanos en general”, comentó. La actriz señaló que está intentando sobrellevar el proceso con optimismo, pero igual es complejo por las indicaciones.

“Los doctores que me han visto me dijeron que no me metiera al agua este verano, lo que es bien heavy porque soy una persona amante del agua, del mar (...) Me da pena por ese lado, pero tengo que recuperarme y la salud es lo más importante. Después, a darle con todo para estar bien”, afirmó.

“Llevo dos meses bañándome con la pierna en alto”, explicó, añadiendo que en esa misma cantidad de tiempo no ha podido retomar la rutina de ejercicios y yoga que acostumbraba hacer”, agregó.

Acerca de los métodos que ha recurrido para combatir esta aflicción, “tenía puesta una máquina VAC (terapia al vacío), que succiona constantemente la herida (...) He probado todo, gas ozono y otras cosas que son efectivas, pero es solo tiempo. Por más que quiera acelerar el proceso, no logra ser tanto como quisiera”, comentó Loreto Aravena.