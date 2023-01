“No estaba por ninguna parte y desapareció... No volvió más”: Paty Maldonado sufrió triste pérdida en Año Nuevo

Paty Maldonado confesó que vivió un triste Año Nuevo e inicio de 2023, esto luego de que uno de sus perros, Caruso, se escapara durante la jornada del 31 de diciembre y no retornara a su hogar desde entonces.

“Solté a la Venus, solté a Doki y a Caruso. A este último le dije: ‘Mira, hue... vas a jugar todo el día, pero como a las cuatro te voy a entrar para bañarte, es Año Nuevo’. Jorge (su esposo) se cag... de la risa”, partió diciendo en su programa “Las Indomables”.

Sin embargo, llegó la hora y el perro no apareció, hecho que preocupó profundamente a la familia. “No estaba por ninguna parte y desapareció, amigos. No volvió más”, señaló la comunicadora en un tono de tristeza.

Según la cantante, nadie sabe “si se lo robaron o si él se perdió porque no conoce el sector y no sabe cómo llegar”.

“Intenté pasar el Año Nuevo lo mejor posible para no cag... la vida a nadie, no tengo derecho. Siempre pensaba en que él iba a llegar, pero no estaba. Lo busqué el domingo, salimos todos, mis consuegros, Jorge en el auto y yo en la camioneta. No está el perro, hasta el día de hoy. No puedo negar que me he pegado unos buenos lagrimones”, agregó.

Finalmente, Paty Maldonado se refirió a las cualidades que tenía el pequeño Caruso: “Era un animal tan... Yo tengo videos de cómo jugaba con el gato en la mañana, le mordía las orejas. Hoy el gato no tiene a su amigo, eso me tiene apenada. Los animales son mucho más leales que los seres humanos”, aseguró.

“Quien se lo llevó, ojalá lo quiera, lo cuide y no le haga daño. Si alguien lo encontró, en esta parcela lo estamos esperando”, concluyó mandando un mensaje a sus seguidores.