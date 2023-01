“A la tía Helhue le gusta alegar por todo y por nada”: Hija de la abogada Sukni reveló la verdad sobre su madre

Helhue Sukni agarró sus maletas con dirección a Punta Cana, en República Dominicana, para pasar tiempo familiar y relajarse junto a su hija, la “bombona”.

Sin embargo, y como siempre, la abogada se refirió a los chascarros y los malos ratos que ha vivido en sus vacaciones fuera de Chile. Aunque, su retoña la frenó y contó la verdad sobre la actitud de su madre.

En el registro subido a sus redes sociales, la profesional comentó que sus otras dos hijas -Fadwa y Widad- se “colaron” a las vacaciones. En la misma línea, contó que consiguieron pasajes más baratos y un mejor hotel que ellas.

“Tienen una pieza frente al mar y nosotras con la Bombona estamos en los suburbios de la hue… ¿Qué tenemos de vista? Nada. Y las colas llegaron con la mejor habitación”, se quejó ante la cámara.

“Ayer llegamos a esta hue… Fue catastrófico. De partida, no había luz. ¿O no Bombona?”, le preguntó a su hija buscando apoyo.

No obstante, Samia no encontró nada mejor que frenar los reclamos de su madre: “No sé si no había luz… Es que, amigos, a la tía Helhue le gusta alegar por todo y por nada, eso es lo que pasa”, afirmó.

“No seas mal hablada, hue…”, le paró los carros Helhue.

Posteriormente, la “bombona” aclaró que sus quejas son a propósito “para que uno se ría” y que “hoy día lo conversamos con Fadwa, lo hace para que nosotros nos riamos. Igual da risa. Hoy día fue a alegar a la recepción riéndote. Mamá, te estabas riendo”, le comentó.

Siguen los reclamos

Tras la interrupción de Samia en el video, Helhue continuó alegando sobre su estadía en el hotel. “¿Cómo no voy a alegar? Llego ayer, no había luz acá, había luz en las puras lámparas del velador. El agua del lavamanos, sale una gota, entonces para lavarme los dientes tengo que echarme como cuatro veces la hue…”, siguió.

“¿Qué quieres? ¿Qué salga cómo en la ducha?”, arremetió Samia en contra de su madre.

A este problema, se le sumó que la caja fuerte del lugar no estaba funcionando y que vino un técnico de seguridad pero dejó todo igual. “La caja fuerte tenía que tener una tarjeta especial que el baboso no me la había dado”, contó.

Eso no es todo, luego Helhue pidió que le fueran a poner una ampolleta a su balcón, pero a la persona se le cayó al suelo. “Eran ocho hue… que fui a reclamar (...) yo había venido a este hotel hace años atrás y estaba sustancialmente mejor. Parece que post pandemia quedó la cagada”, lamentó.

“Bueno igual, tres años atrás tenía tres años menos… ustedes saquen conclusiones”, lanzó Sami en tono de broma.

“Tres años menos, o sea, era menos fregada porque era tres años menos. Cría cuervos y te sacarán los ojos”, sentenció la abogada.