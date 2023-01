Ciudad cambia de nombre para promover la igualdad de género y genera arduo debate en redes

La igualdad de género ha tomado más y más terreno en el mundo actual, hay mujeres científicas importantes en puestos de mayor jerarquía, hay directoras de cines con más exposición, directoras de series de ciencia ficción que han ganado terreno en comparación con años atrás. Para seguir ayudando a la causa, una ciudad de Francia ha decidido cambiar su nombre.

Pantine a favor de la igualdad de género

De Pantin a Patine, así es el cambio de la ciudad limítrofe con París, de manera simbólica y por todo el año 2023. Es una manera de feminizar la ciudad en el idioma francés para promover una igualdad de género.

La campaña ha generado críticas y elogios, pero “hace avanzar la causa de la igualdad entre hombres y mujeres” al darle vida a la opinión pública, dijo este miércoles el alcalde socialista con más de 20 años en el cargo, Bertrand Kern al canal televisivo BFMTV.

De manera más contundente, Kern hizo saber que cuando logra utilizar otras acciones, como por ejemplo: las acogidas de bailarinas afganas e iniciativas para proteger a mujeres maltratadas “nadie habla de ello”.

“Aquí se pone una pequeña ‘e’ y eso da que hablar”, comentó el hombre socialista de la municipalidad con más 60.000 habitantes del antiguo cinturón rojo de París, ubicada en los suburbios al noroeste de la ciudad, que cuenta con una población considerable de inmigrantes.

El cambio es simbólico para luchar contra la violencia de género

Kern comentó la idea de la campaña en un video publicado en redes sociales al comienzo de semana, donde explicó que “Pantin se llamará durante un año Pantine”, de esa forma logra demostrar el apoyó comprometido de la ciudad con la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género.

“Queremos que haya una toma de conciencia con esta igualdad entre mujeres y hombres, que no es todavía perfecta aunque ha habido mejoras en estos últimos años. A pesar de eso, a las mujeres se les paga menos que a los hombres; a pesar de eso, las mujeres no pueden hacer ciertos oficios; a pesar de eso, a la mujer en el espacio público no se la acepta siempre”, afirmó el alcalde.

El cambio es solamente por el año 2023 y será de manera simbólica, lo que no implica cambios oficiales.