El día de hoy, el actor Noah Schnapp que le da vida al personaje de Will Byers dentro de la exitosa serie Stranger Things de Netflix, sorprendió a todos sus seguidores al declararse gay, “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”, escribió el actor de 18 años de edad.

Noah Schnapp de Stranger Things se declara gay. / Foto: Getty Images (Roy Rochlin/Getty Images)

Miembro del elenco de Stranger Things se declara gay

Fue a través de un video publicado en su cuenta de TikTok donde el actor utilizó un audio de fondo y colocó en el texto, “Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el clóset durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘Lo sabemos’”, a la par se escuchó el sonido original, “Tú ¿Sabes lo que nunca fue? Que serio. Nunca fue tan grave. Francamente, nunca será tan grave”.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

En una hora, el clip alcanzó las 7.5 millones de visualizaciones y más de 122 mil comentarios donde destacan el de Netflix Latinoamérica, “Nowah, no estoy soportando. Te quiero mucho” y el de otros usuarios, “Lo sospechabaaaaa, es algo obvio y aún así me sorprendí, pero no me importa te apoyo y te sigo amando igual, ESTOY MUY ORGULLOSA DE TI”, y “Que orgullosa estoy de ti te amo con toda mi vida”.

