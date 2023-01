Patricia Maldonado le mandó duro mensaje a Camila Vallejo: “He conocido a gente care... pero, cabra, te fuiste al chancho”

Patricia Maldonado en casi todos sus programas en “Las Indomables” le da con todo al Gobierno y esta vez no fue la excepción. Es más, le habló directamente a la ministra Camila Vallejo.

“Mandarle un recadito a doña Camila Vallejo. Esto es para usted... yo sé que usted es ministra, pero me importa un soberano comino”, dijo, de acuerdo a las declaraciones que recogió La Cuarta.

“Dice que está preocupada. ‘Esperamos que la preocupación en 2023 no esté en golpear al gobierno, hago un llamado a la oposición a no centrarse en pequeñeces’. Mire, he conocido a gente care... pero, cabra, te fuiste al chancho”, agregó. Todo esto con respecto a los indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric.

En directa alusión al gobierno, Maldonado sostuvo que “lo de ustedes no han sido errores, han sido aberraciones. Millones de chilenos estamos preocupados porque todos los días es algo nuevo y tenemos inseguridades. ¿Y tú estai preocupada de qué? Si tú estás más apitutada”.

¿Camila presidenciable?

“Yo sé que estás postulando a la Presidencia de la República, pero te aseguro que un gobierno como este no vuelve a salir, así que descarta esa posibilidad”, le mandó a decir.

Revisa acá el video: