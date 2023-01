¡Qué salga todo bien!: Kel Calderón se está recuperando tras una intervención dermatológica

Estaba dentro de sus propósitos de Año Nuevo, quizás por esto mismo lo compartió. La influencer Kel Calderón entregó una actualización sobre su estado de salud a través de sus historias de Instagram.

Anteriormente, ella señaló que uno de sus compromisos para este año es preocuparse más de su salud, “soy mega floja para ir al doctor, jamás me hago exámenes ni nada, así que prometí que partiría el 2023 cambiando eso”, comentó.

Kel Calderón historias Fuente: Instagram

Kel le mostró a sus seguidores que se encuentra con un parche en el sector de su escápula, esto se dio a una intervención dermatológica.

“Ayer me sacaron un lunar medio extraño que tenía ahí, así que me estoy recuperando”, escribió la influencer. Además destacó su cara de sueño en la foto. Cabe esperar que no sea nada dañino para la salud de Kel.