“Te voy a amar toda la vida”: hermana de Gissella Gallardo publica sentido homenaje a su padre

Con un sentido homenaje en su cuenta de Instagram, la hermana de Gissella Gallardo confirmó este jueves 5 de enero el deceso de su padre a consecuencia de un cáncer.

Durante las primeras horas de esta jornada se habían encendido las alertas respecto del estado de salud del progenitor de Fabiola y Gissella, quien por meses había luchado en contra de un cáncer que debilitó su organismo, y que mantuvo en constante preocupación a su esposa e hijas.

El homenaje de la hermana de Gissella Gallardo

Un duro momento para Fabiola y la exesposa de Mauricio Pinilla, quienes sufrieron ante la pérdida de su papá, quien hace pocos días había celebrado con su entorno familiar su cumpleaños 68 en los festejos de Año Nuevo y a fines de octubre, su aniversario de matrimonio.

“Papito de mi corazón, te voy a amar toda la vida. 1954-2023″, publicó en Instagram la hermana de Gissella, quien ya en sus anteriores publicaciones de la red social había apuntado a lo difícil que fue el 2022 para el clan Gallardo- Velo.

La hermana de Gissella Gallardo confirmó el deceso de su padre en redes sociales. Fuente: Instagram @fabygallardovelo.

“¡Chao 2022! ¡Año de mierda! Al menos seguimos juntos, cuidándonos y queriéndonos. ¡Esperemos que el 2023 venga mejor!”, escribió en el inicio de este año, mientras que en los festejos por el cumpleaños de su fallecido padre, reconoció su admiración hacia su progenitor por “dar esta maldita pelea sin tregua, sin descanso, sin flaquear”.

“Vuela alto”: Mauricio Pinilla lamenta la muerte del padre de Gissella Gallardo con emotiva foto

“Estoy muy feliz y agradecida de tenerte aún a mi lado. No sabes lo orgullosa que soy de ser tu hija, eres el hombre más fuerte y más valiente que he conocido en mi vida. Te admiro profundamente porque has dado esta maldita pelea sin tregua, sin descanso, sin flaquear. Nos has impregnado a todos de amor, eres el hombre más tierno y más dulce del mundo, y si somos tan cariñosos es porque tú nos enseñaste siempre que el amor es lo más importante. Eres el abuelo más tierno del mundo, por algo te dicen ‘osito’, y tus ocho nietos te aman muchísimo. Me has enseñado tantas cosas, pero la más importante es sin duda a nunca darse por vencido, las peleas hay que darlas siempre, como tú lo has hecho, con fuerza, determinación y valentía. Feliz cumpleaños Papito de mi alma. Te amo hasta el infinito y más allá”.