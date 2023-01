¡Diseñador gráfico aquí!: polémica por cómic del CPLT criticado por su calidad y que costó $1 millón

El Consejo para la Transparencia (CPLT), lanzó un cómic en sus redes sociales, el que ha sido objeto de críticas y burlas. Y es que ponen en duda la calidad del diseño, además de cuestionar su costo, que alcanzó 1 millón de pesos.

El mismo organismo aclaró que las ilustraciones fueron realizadas por José Luis Bouchon Silva.

Radio Bío Bío precisó que en el sitio de transparencia del CPLT se indica que “se encomienda las labores accidentales consistentes en la elaboración las piezas gráficas para un cómic que aborde temáticas vinculadas a la transparencia, a utilizar en las redes sociales del consejo para la transparencia”.

Las reacciones al cómic

En los comentarios de la publicación, se puede ver que muchos de los cibernautas reaccionaron con humor, ante lo que a sus ojos es una “falta de respeto”.

“Diseñador gráfico aquí”; “A todos los ilustradores y dibujantes que sufren del síndrome del impostor: Paf! Sean ustedes curados”; “Aparte del dibujo paaabre, cero capacidad de síntesis para una viñeta… 1 palito por esto??? Me huele a nepotismo puro y duro…”; “Páguenme a mi, y les hago uno mejor (no sé dibujar pero creo q me saldría mejor xD) con palitos de lápiz mina”, dicen algunos.