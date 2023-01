¿Se aburrió nuevamente?: Daniela Aránguiz reposteó crípticas frases en sus historias de Instagram

Los problemas en la relación entre Daniela Aránguiz y el “Mago” Valdivia llevaban semanas dando qué hablar, más bien meses y años si se considera toda la historias que hay detrás. Pero, especialmente en los últimos meses de 2022 tras su pública separación y el polémico episodio con Anita Alvarado.

Daniela Aránguiz es una activa usuaria de las redes sociales, especialmente para Instagram donde constantemente sube contenido en sus historias, y es habitual su reposteo a horóscopos de su signo solar, Sagitario y de frases sueltas. En esta ocasión, repitió dos curiosos mensajes que compartían la misma tónica de mensajes.

El mensaje del 5 de enero para los Sagitarios que compartió era “cuando dices ‘hasta aquí’ es por algo. Todo tiene un límite y tienes claro que no vas a soportar a nadie que se atreva a cruzar los tuyos. Sagi, has venido a esta vida para ser feliz, no para aguantar gilipolleces”.

Daniela Aránguiz Historias Fuente: Instagram

Si bien ese mensaje, especialmente el final puede estar dirigido a sus enemigos, el inicio tiene un tinte familiar, que invita a las conclusiones de que se trataría de un palo a su expareja, quien le ha sido infiel en numerosas ocasiones.

La otra publicación que subió a sus historias, muestra un cartel con un mensaje el cual compartía la misma tónica. “Cuidado con lo que toleras, será lo que te volverán a hacer una y mil veces”.

Puede que se trate de un mensaje para el “Mago”, o quizás no tiene nada qué ver y no está dirigido a su expareja, pero esta historia ya la hemos escuchado anteriormente.