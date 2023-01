“¿Cuándo me hiciste esa invitación? No me acuerdo”: Rodrigo Sepúlveda protagonizó incómodo momento con su compañera

La periodista Javiera Stuardo de Meganoticias se encontraba esta mañana en Estación Central para discutir la alza de tarifas, la cual se especulaba iba a suceder prontamente, pero que terminó siendo desmentida por el ministro de Transporte cuando fue entrevistado por la comunicadora.

En este contexto, ella se quedó en la estación entrevistando a las diversas personas que iban a viajar, y terminó subiéndose a un tren a Chillán para hablar con los pasajeros y tripulantes. Minutos antes de que partiera, se bajó del tren y afirmó que “sinceramente feliz me voy a Chillán, pero no me dejarían desde el canal, me tengo que quedar”.

Sumado a esto, el conductor del noticiario, Rodrigo Sepúlveda, le señaló que existe otra razón por la que no podía viajar. “Además, acuérdate que hoy día te invité a almorzar, así que no te puedes ir a Chillán, tenemos que almorzar juntos”, le dijo.

Esto tomó por sorpresa a la periodista, quien le consultó “¿Cuándo me hiciste esa invitación? Realmente yo no me acuerdo, yo realmente tengo una buena memoria”. El comunicador le dijo que esto sucedió a las 7 de la mañana cuando se encontraban en maquillaje, “tú me dijiste ‘ay qué bueno Sepu, almorcemos juntos’ y tú te vas a Chillán, no puede ser. Así que nos vemos más rato, acuérdate”, comentó Rodrigo.

El ambiente se empezó a colocar incómodo mientras los periodistas discutían sobre esta salida a almorzar que tenía como horario las 13:30 horas. Stuardo le rebatió que había un problema con su versión de los hechos, ya que afirmó que “Sepu” llegó a las 8 de la mañana al canal, lo que fue secundado por el conductor de noticias.

“A las 8 te hice esa propuesta, si tú quieres la tomas, sino la dejas y te vas a Chillán”, comentó Rodrigo bromeando, quien mencionó que Javi parece que no quiere almorzar con él. “Yo lo tomo, lo acepto y lo abrazo, espero que sea algo rico. Yo opino que la propia ciudadanía elija qué vamos a comer”, respondió Stuardo finalizando este intercambio.

