Escogió una cita al azar en TikTok y ya están comprometidos

“¡De un chico al azar a mi prometido en un año!”, con esta frase Ashley Alyce describe el video en el que cuenta la historia de cómo conoció al amor de su vida.

Un comentario casual y a son de broma en TikTok fue el paso que abrió el camino para una primera cita en la que quedaron flechados, a tal punto, que ya están comprometidos con preparativos de boda para el 2024.

La historia de amor es tan viral que fue reseñada por New York Post y varios de comunicación.

Todo comenzó cuando su actual prometido Kellen, de Illinois, Estados Unidos, hizo una publicación en la red social china contando que quería salir de vacaciones. Ashley le respondió que podía ir con ella a Miami, lo que nunca pensó es que él le tomaría sus palabras en serio.

El comentario solo era una broma para ella, pero Kellen le preguntó seriamente que cuándo podía ir. Ashley no se negó y acordaron conocerse.

“Estaba emocionada de conocerlo porque no tenía intenciones reales, excepto tener a alguien que me acompañara en las vacaciones. Era para conocer a una persona al azar en Miami que vi en TikTok”, declaró ella a New York Post.

Aseguró que él era tal como ella se lo imaginaba y que congeniaron de inmediato.

Historia viral

El video de Ashley contando su historia de amor en su cuenta @ashleyalyce tiene 1,6 millones de vistas, más de 20 mil likes y más de dos mil comentarios.

Algunos le preguntaron si no llegó a sentir miedo por su seguridad, a lo que ella respondió “ni siquiera estaba preocupada por mi seguridad! Esa es la parte mala”.

“TikTok realmente ha unido a algunas parejas increíbles y estoy viviendo para las imágenes”, “no soy feliz y gitty como si los conociera a todos, esto fue lindo aunque”, “conocí a mi esposo en YouTube en 2006! Nos casamos después de 9 años y llevamos juntos 15″, “el final valió la pena! ¡Todos esperen el final! Hallmark necesita esta historia de amor en su cartel”, son los comentarios de algunas personas.