“Italiano por favor”: Verónica Bianchi aceptó invitación de tuitero a comer completos

Durante la semana se hizo viral un tweet de un hincha deportivo que logró lo impensado. Un usuario invitó a la periodista deportiva, Verónica Bianchi, a comer un completo, quien terminó aceptando la propuesta.

“Me acuerdo cuando un cabro invitó a la Denisse Rosenthal a comer completo con la Junaeb y le dijeron que sí, y concretaron… Me pescará la Vero Bianchi si la invito?”, escribió Gran Cacique en sus redes sociales el pasado 3 de enero.

Italiano por favor😅 — Verónica Bianchi (@verobianchi89) January 4, 2023

Al día siguiente, la periodista respondió en su cuenta y señaló “italiano por favor”. Esto causó la sorpresa de muchos y la celebración del tuitero en cuestión, “cabros lo he logrado”, celebró después el tuitero.

Cabros lo he logrado ♥️🙌 https://t.co/AopKb3qNON — Gran Cacique (@4GranCacique) January 4, 2023

Sin embargo, esta confirmación despertó las dudas debido a que Bianchi actualmente se encuentra en Estados Unidos estudiando inglés con permiso de ESPN. El medio Biobío se contactó con la comunicadora, quien seguía dispuesta a concretar la invitación.

“Me enteré porque otro tuitero me etiquetó y ahí vi la invitación. Me pareció simpático y me encanta comer, así que no descarto que se pueda llevar a cabo”, contó. No obstante, Verónica Bianchi no tiene certeza de cuándo estará de vuelta en el país, señaló que podría ser en unos meses más.