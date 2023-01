Maite Perroni: en medio de las críticas por su embarazo, Anahí y Dulce María muestran su apoyo

Maite Perroni reveló que está esperando su primer hijo con Andrés Tovar. La noticia llega unos meses después de haberse casado y lo hizo a través de un emotivo video justo en Día de Reyes.

“Feliz día de reyes !!!! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, se lee en la descripción de la publicación.

En el video se puede puede ver a Maite partiendo una Rosca de Reyes que contiene un mensaje en el que se lee: “Ya somos 3″. Posteriormente abre un regalo con una tarjeta que dice: “Andrés y Maite, dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad. ¡Van a ser papá y mamá! (...) Nos sentimos profundamente agradecidos por permitirnos formar nuestra familia. Bebé Tovar Perroni”.

En una de las tomas del video también se ven tres botas colgadas en la chimenea con el nombre de Maite, Andrés y una más con un signo de interrogación que pertenecería al bebé que viene en camino.

Los fans de inmediato llenaron la publicación con halagos y buenos deseos. “Felicidades a los futuros papás que dios bendiga su embarazo y que todo salga bien”. “Bendiciones a los tres”. “Enhorabuena!! Que sean muy felices”, se lee.

Pero no faltaron aquellos que sólo se han dedicado a atarcarla, recordando el escándalo de infidelidad que ha perseguido la relación con Tovar. “Lo que mal empieza, mal termina”. “No se puede construir la felicidad sobre el dolor de otro”. “ues de alguna manera tiene q amarrar lo pues sabe q el karma existe”. “Ya eran tres solo que Maite era la 3″. “Pero si ella siempre fue la 3″. “El karma hará lo suyo. No se puede construir sobre el dolor ajeno”, expresaron.

Otros usuarios resaltaron que “ya se sabía” desde la boda que Maite estaba embarazada. “Ajá ya hasta va nacer”. “Jajajaja cuenten algo q no se sepa si se casaron por q ya se habían comido la torta antes del recreo”. “Desde un principio eran 3″. “Si casi ni se notaba su bendición su boda jajajajjaja Ay esa lupita...jamas le creímos su cara de mustia!!!”.

Por supuesto no faltaron los mensajes de emoción y apoyo incondicional de Anahí y Dulce María. “Ay ay ay felicidades !! Que emoción !”, escribió Dulce mientras que Anahía expresó: “Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti”.

Las tres han sido muy unidas desde que participaron en Rebelde y cuando continuaron como RBD. Por ello, no es extraño que se alegren por esta nueva etapa de Maite y sobretodo, que le recuerden que siempre estarán para ella.

Tanto Dulce como Anahí ya son mamás por lo que ahora las tres tendrán una conexión aún más especial.

Otros famosos como Zuria Vega, Michelle Renaud, Joy Huerta, Jaime Camil, Adriana Louvier, África Zavala y Érika Buenfil expresaron buenos deseos para la pareja.

Angelique Boyer publicó: “Muchas felicidades. Qué alegría! Les mando un gran abrazo! Bendiciones” “OmG!!! Que bonita noticia!! Muchas felicidades queridos amigos!! Que sigan las bendiciones y venga con mucho pan bajo el brazo”, expresó Sebastián Rulli.

Christopher Uckermann y Christian Chávez también mostraron su emoción ante la noticia.

Aunque no se reveló cuántos meses de embarazo tiene la cantante o si ya sabe el sexo, algunos especularon que se trata de una niña ya que el arbolito de Navidad tiene decoraciones rosas. También generó muchas especulaciones en torno a lo que pasará con el reencuentro de RBD ya que apenas hace unas semanas anunciaron que marcaría su esperado regreso a los escenarios.