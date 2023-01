Vale Roth contó la firme sobre cómo ha enfrentado los cambios en su cuerpo tras su embarazo

Vale Roth está en un proceso de cambios muy importante en su vida, al encontrarse en su primer embarazo. Uno de sus seguidores le preguntó cómo ha enfrentado el cambio de su cuerpo, lo que desencadenó una sincera respuesta de parte de la gimnasta.

“Con una mano en el corazón te digo esto, no ha sido tema la verdad. Me lo he tomado muy bien, más bien de lo que me lo esperaba porque uno es media traumadita, obvio”, contó entre risas. Roth contestó mientras estaba en una trotadora con una actitud muy casual y despreocupada.

“Siempre he estado acostumbrada a estar muy marcada, muy definida, muy bajo porcentaje de grasa, que de repente tampoco es sano. Ahora sé que estoy mucho más gordita”, agregó la bailarina.

“Tengo más celulitis, grasa también he aumentado caleta, las pechugas, todo como que me crece. Pero, después cuando tenga en mis brazos a mi Antonia preciosa, todo eso va a quedar atrás”, comentó Vale Roth.

“Aparte soy súper disciplinada, después lo bajo y chao”, concluyó la exchica Calle 7.