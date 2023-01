“Bebé A, Bebé B”: Madre utilizó tatuajes temporales para identificar a sus gemelos

A simple vista es difícil identificar a gemelos idénticos, especialmente cuando son bebés y no han desarrollado rasgos característicos que logran individualizarlos. Incluso para las madres esta es una tarea confusa.

Kaitlin, una madre de Estados Unidos se hizo vital debido a que decidió tatuar a sus hijos para poder distinguirlos. En una primera instancia los llevó a un local para hacerles un tatuaje permanente, pero se negaron a esto debido a que claramente eran menores de edad. Así que decidió por un método más inofensivo y les colocó un tatuaje temporal en sus manos.

Para el “bebé A”, tal como escribió, le colocó el planeta Júpiter en su mano debido a que es Piscis, lo que probablemente comparte con su hermano gemelo. Sin embargo, se confundió de planeta y le tatuó Saturno, esto es delatado por los anillos del cuerpo celeste.

Mientras que para el “bebé B”, le aplicó el tatuaje que dice “K.O.” (Knock Out) debido a que siempre intenta knockearla. No obstante, nuevamente falló y lo colocó al revés y se leía como O.K.