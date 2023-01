“¡Casi me quemo las te*** por esto, idiota!”: La peligrosa maniobra de Pamela Díaz

La carrera delictual de Pamela Díaz no tiene mucho futuro. La autodenominada modelo de baja costura intentó sacar la alarma que se quedó en su pijama, pero con una maniobra sumamente peligrosa.

Un miembro del equipo de Pamela Díaz, Danilo Yáñez, tuvo la arriesgada idea de quemar la alarma mientras la “Fiera” tenía el pijama puesto.

“Hueón me estoy quemando, pero la estupidez que me está haciendo porque se me quedó un... ¡Ay mis pezones!”, exclamó Pamela, quien fue interrumpida por un “¡Ay, conchatu****”, de Danilo mientras estaba quemando la alarma.

La quemadura no pasó a mayores y el joven siguió con su labor. “A él se le ocurrió esto, mostrando la cuestión para que todos los ladrones hagan esto”, señaló Díaz. Ellos siguieron, pero la maniobra no estaba dando frutos, “este es mi pijama ahora qué hago”, preguntó.

“Está amarrada la huea”, dijo Danilo, lo que ocasionó la risa de Pamela. “¡Casi me quemo las te*** por esto, idiota!”, exclamó la “Fiera”.

Pamela Díaz Historias Fuente: Instagram

