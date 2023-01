“Es asqueroso”: es multimillonaria y se alimenta solo de comida para gatos para ahorrar dinero

Cuando uno desea ser millonario es porque quiere disfrutar de muchos lujos en la vida, viajar, comer rico, tener poder, comprarse todo lo que quiera, porque la vida es muy corta y hay que disfrutar como sea.

Pero hay personas en el mundo que tienen mucho dinero y son tacaños extremos, como Aimee Elizabeth, una multimillonaria de 50 años residente en Las Vegas, Estados Unidos, que tiene un patrimonio de más de 5,3 millones de dólares.

Aimee se impuso la meta de apenas gastar mil dólares mes a mes, solo para ahorrar más sin darse ningún gusto. Hasta ahora no hay ningún problema, la situación se complica cuando tu forma de vivir es tan extrema que sólo te alimentas a base de comida de gatos.

¿A sus amigos comida de gatos?

El programa Extreme Cheapskates (Tacaños Extremos) del canal TLC, fue una de las amigas de esta multimillonaria y habló sobre la particular forma de vida que tiene esta mujer.

“Una de las veces que noté que Aimee era una tacaña fue [cuando] llegué a su casa y me preguntó si quería almorzar. Así que dije, ‘Claro’. Ella me hace un sándwich de atún. Mientras me como el sándwich, pienso: ‘Esto es un poco sospechoso, ¿qué es esto?’”, comentó.

Cuando la amiga de tan extraña mujer miró la encimera, no se lo podía creer, “noté que había latas vacías de comida para gatos. Pensé: ‘¡No, ella no hizo esto!’”. Y sí, lo hizo, le dio de comer a su amiga alimento para animales.

Es más barata

Según Aimee, prefiere comer alimento para felinos porque “es más barata que la carne producida para humanos”.

“Atún para humanos, 89 centavos. Comida de gatos, 59 centavos. ¡Acabo de ahorrar 30 centavos!”, manifestó emocionada, todo mientras le daba un sándwich a su ex esposo con comida para gatos.

“No creo que Aimee haya alimentado a nadie con comida para gatos, ¡pero no me extrañaría que lo intentara!”, comentó el hombre, quien no se dio cuenta de qué estaba comiendo.

Espectadores del programa de TLC comentaron el video, indicando que era “vergonzoso” e incluso “asqueroso” lo que hacía, especialmente al darle comida para gatos a otras personas sin ellos saberlo.