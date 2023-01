Helhue Sukni y su particular comentario desde Punta Cana: “Ya que no tengo novio, tengo un... que me agarre”

Helhue Sukni y su hijas -Samia, Fadwa y Widad- decidieron comenzar el 2023 de la mejor manera y se fueron a pasar unas vacaciones familiares a Punta Cana, en República Dominicana. En este contexto, es donde la abogada ha compartido varios momentos de su viaje.

Como es usual, la profesional subió un video a sus seguidores contando una de sus aventuras en el extranjero, en donde la podemos ver junto a un mono y loro, con uno sentado en su hombro y el otro en su mano derecha.

“Luisito es el monito, los animalitos de Chile deben estar vueltos locos.... pero miren que lindo. Miren el papagayo”, comenzó a decir Helhue.

“Ya que no tengo novio, tengo un monito que me agarre y me tiene bien agarrada”, lanzó después en tono de broma.

El registro fue cuestionado por sus seguidores, puesto que algunos aseguran que estos animales se encuentran en cautiverio en el Caribe.

Cabe recordar que hace solamente unos días una de sus hijas, la bombona, aseguró que durante estas vacaciones su mamá estaba reclamando “por todo y por nada”. A raíz de esto, la abogada confesó que ha decidido no alegar más para que no se molesten.