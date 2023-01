Nico Oyarzún comparte foto con Carmen Zabala y acrecienta los rumores de un romance con la actriz de “Hijos del desierto”

Con una sorpresiva publicación compartida en redes sociales, la actriz Carmen Zabala y su compañero de tablas, Nicolás Oyarzún, acrecentaron este lunes los rumores de un romance que si bien no han oficializado, los tiene en la mira de sus seguidores y en los focos de los programas de espectáculos.

Hace ya un par de meses, de mediados de noviembre del año pasado, el nombre de Oyarzún y Zabala ha sido vinculado sentimentalmente por panelistas de programas como “Zona de estrellas”, quienes incluso han apuntado que los rostros del área drmática de Mega viven una etapa de conocimiento, muy romántica, la cual ha incluido salidas en conjunto a diversos conciertos, como el Festival Primavera Sound 2022, donde se presentó la cantante Björk; y el de C. Tangana, que ofreció el intérprete español a fines de noviembre en el Movistar Arena.

El romance de Nicolás Oyarzún y Carmen Zabala

“Arrumacos, besos y abrazos fueron la tónica de una cita donde ambos se mostraron relajados y gozaron de su amor al ritmo de éxitos como ‘No estoy’ y ‘Tú me dejaste de querer’. Los actores no escatimaron regaloneos mientras, a su alrededor, varios se desataban con los guitarreos españoles del artista”, relató, por su parte, adnradio.cl, que en dicha ocasión sólo pudo conseguir de la actriz de “Hijos del desierto” una declaración respecto del recital, y no de su encuentro con Oyarzún, quien decidió en aquellas ocasiones retirarse de los recintos un poco después que Zabala.

Carmen Zabala y Nicolás Oyarzún compartieron la misma fotografía en sus redes sociales. Fuente: Instagram @nicoyarzun @carmen.zabala.

“Es el mejor concierto en que he estado en mi vida, es como una película, muy impresionante. Lo mejor que he visto en mi vida”, dijo.

Nicolás Oyarzún revela su voto para el Plebiscito: “Si mi opción me hace más inteligente para algunos o un zopenco para otros, me tiene sin cuidado”

Jean Philippe Cretton y Nicolás Oyarzún mostraron sus mejores pilchas de gala para asistir a un matrimonio

Este lunes, tan discretos que en las anteriores oportunidades, tanto Zabala como Nicolás no se pronunciaron por la imagen que ambos compartieron en las historias de sus cuentas oficiales de Instagram. Una fotografía de la actriz en blanco y negro, donde la destacada dramaturga tapó su rostro de sus manos, pero que quedó al descubierto por su actual cabellera recortada para interpretar el papel de la Gato en la actual novela de Mega.