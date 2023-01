“¡Nos vamos a casar!”: Joaquín Méndez impactó a sus fans con inesperada confesión luego que su novia tomara el ramo de una novia

Joaquín Méndez impactó a sus seguidores de redes sociales luego de revelarles que está muy cerca de dar junto a su pareja, Amanda Martínez, un paso relevante en sus vidas.

Esto, luego de un jocoso momento que el argentino viralizó en sus historias de Instagram, donde mostró a la “Mandi” quedándose con el ramo de la novia de un matrimonio al que ambos asistieron este fin de semana, instancia en la que aprovechó de preguntarle a sus seguidores por el significado de eso.

“¡La Mandi agarrando el RAMO! ¿Eso significa que nos tenemos que casar? ¿Alguien me explica? ¡Por fa!”, escribió el rostro de Mega y conductor de “La hora de jugar” en la plataforma social, recibiendo un sinnúmero de alocadas respuestas de sus miles de fans y otros mediáticos rostros, como el actor Fernando Godoy (“Jajajá, sí o sí”); el comediante argentino Dario Orsi, y la exCalle 7 Valentina Roth (“Seeeee, yo la amo”).

La confesión de Joaquín Méndez

Hubo otros comentarios de sus seguidoras que incluso lo alentaron a tomar la iniciativa de casarse con su pareja, porque si dejaba pasar el tiempo, y considerando que Amanda había sido quien se quedó con el ramo de la novia, bien podía quedarse soltero si la joven encontraba el amor con otra pareja.

Joaquín Méndez sorprendió a sus fans con el registro de su polola en el matrimonio. Fuente: Instagram @mendezjoaquin.

“Ella se tiene que casar, no necesariamente contigo”, “significa que ella debería ser la próxima, lo que no sabemos es si será contigo”, “yo hace 10 meses asimismo gané el ramo y qué crees, estoy organizando mi boda me caso el otro mes” o “significa que es la próxima, pero no quiere decir que sea contigo, hahahahah. Si te demoras mucho, quizás llega otro que se decide, hahahahah”, que llevaron al argentino a publicar nuevamente en las historias de su cuenta de Instagram, donde dejó más que claras sus intenciones con Amanda.

“Escuchame (Amanda). ¿Podés (sic) contar lo que pasó ayer en el matrimonio... recibiste el ramo? ¿Sí o no?”, lanzó el argentino, que encontró la pronta respuesta de su pareja: “¡Weón, recibí el ramo!”.

Con esa contundente respuesta, fue que el animador de Mega se lanzó y le confirmó a sus fans sus próximos pasos.

“¡Nos vamos a casar, entonces!”, cerró.