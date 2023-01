“Oye pero el detergente se diluye”: Javier Olivares es troleado tras criticar el tamaño y precio de un producto en supermercado chileno

Durante esta jornada, Javier Olivares utilizó sus redes sociales para lanzar una ácida crítica sobre la contingencia nacional.

“La cosa viene tan mal en Chile, tan mal, que los productos los venden todos así, en chiquitito”, fueron las primeras palabras del periodista en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el comunicador describió algunos productos que se encontró al interior de un supermercado.

“Por ejemplo, un detergente como este vale un poquito menos de 15 dólares. Dos detergentes de estos, chiquititos. ¿Cuándo se iban a imaginar que las cosas iban a ser todas tan ‘mini’? Todo chiquitito ahora”, preguntó a sus seguidores.

Posteriormente, cerró su video preguntando: “¿A quién le agradecemos esto?”.

En la descripción del registro, siguió lanzando dardos a la política nacional: “Estoy en Chile: país más costoso de latinoamérica. ‘El Jaguar que golpearon @mbachelet, @RicardoLagos, los políticos corruptos, la delincuencia, la inmigración ilegal desatada, y @sebastianpinera quien le dio el tiro de gracia. Hoy un rincón en caos, y con un gobierno de inhábiles”, cerró.

A los pocos segundos, usuarios de la red social se lanzaron en contra de sus dichos y lo trolearon por no saber cómo usar el detergente: “No estoy de acuerdo con usted, se adaptó al consumidor las empresas. Los previos es otra cosa, pero no disparé como un cañón”, “Oye pero el detergente se diluye...”, “Seguramente las marcas Omo, Drive y Ariel son del Estado po’ ensalada de weas”, “Eso es colusión, y es parte del libre mercado que tanto amas y defiendes”, “Que alguien le diga que son concentrados... Pobrecito”; entre muchos otros comentarios.