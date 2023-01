Sergio Rojas hizo bolsa a Karol Lucero: “Todavía está tan arriba de la nube ese pobre cabro”

Sergio Rojas nuevamente arremete contra un nuevo rostro del mundo de la farándula nacional, y esta vez le hizo bolsa a Karol Lucero.

Todo partió cuando en la última transmisión del programa que tiene con Luis Sandoval, “Que te lo Digo”, en donde repasó la participación del exlocutor en “Vamo a Calmarno”.

En el episodio de este espacio, el exchico Yingo habló sobre su antigua pareja, Arenita, su presente, su vida y las críticas que ha recibido a lo largo de los años.

“Yo también soy fan de ustedes, veo todos sus videos, incluso vi el de Karol Lucero, no me gustó mucho”, afirmó de entrada.

Posteriormente, agregó que “no es que no me haya gustado lo que hicieron... él con sus respuestas encuentro que todavía está tan arriba de la nube ese pobre cabro”, arremetió sin filtro.