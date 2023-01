“Faltaron 12 kilómetros”: Jorge Sharp critica anunció de tren Santiago-Valparaíso y sale trasquilado en redes

Este martes el Presidente Gabriel Boric anunció el tren que unirá a Santiago con Valparaíso y cuyo primer viaje se espera para el año 2030. Sin embargo, hay alguien que no se puso muy contento, el alcalde de la ciudad puerto, Jorge Sharp.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal criticó el anuncio. “Faltaron 12 kilómetros. El tren anunciado por el gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad en diseño final, estaremos frente a una nueva señal del abandono del Estado de Chile a Valparaíso”.

Faltaron 12 kilómetros. El tren anunciado por el gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad en diseño final, estaremos frente a una nueva señal del abandono del Estado de Chile a Valparaíso. pic.twitter.com/czwTw8R8km — Jorge Sharp (@JorgeSharp) January 10, 2023

No obstante, lejos de conseguir apoyo de los cibernautas, salió trasquilado, porque lo criticaron en no valorar que el tren sí tiene punto de conexión con Merval, por ende, con Valparaíso.

“Generalmente suelo estar de acuerdo contigo, pero esta vez no. Si mediante #EFE se puede hacer combinación a El Salto, es como quejarse que no pase por Villa Alemana, por ejemplo”; “Oye Tren a Valparaíso hace alusión a la región y no a la ciudad y por si no sabías, en Limache se puede tomar el Merval a Valparaíso. Avisa si la cuestión es quejarse x quejarse”; “Cuando la soledad política y el individualismo te llevan a la pataleta…”, son algunos de los comentarios que le dejaron al alcalde.

El tren Santiago-Valpo

Iniciará en Quinta Normal, continuará hacia Batuco, Tiltil, Llay Llay, La Calera, Limache y Viña del Mar. Esto implica que el tiempo de viaje entre Santiago y la Región de Valparaíso será de 1:30.

Tramo Quinta Normal – Limache: Considera un trazado que aprovecha la faja e infraestructura existente y proyectada en otros proyectos, empleando parte de la infraestructura de los servicios suburbanos (La Calera - Limache y Quinta Normal - Batuco). Contemplará obras de mejoramiento, desvíos, cruzamientos, electrificación, cruces a desnivel y posibles cuartas vías para generar un servicio expreso y competitivo con la actual oferta de transporte a través de la Ruta 68.

Tramo entre Limache – El Salto: Considera un nuevo trazado independiente, generando en esta última estación el intercambio modal tanto con la red de EFE Valparaíso (MERVAL) y otros modos de transporte. El tramo completo contempla 172 kms.