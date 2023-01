“Ser oposición no es sinónimo de degradación”: Schalper le “paró los carros” a J.A. Kast en nuevo round tuitero

Agitada ha estado esta jornada en el congreso luego que Gonzalo de la Carrera y Diego Schalper protagonizaran una fuerte discusión en el marco de la Comisión de Constitución tras la votación de censura de la diputada Karol Cariola. Las reacciones a la pelea no se hicieron esperar, siendo el excandidato José Antonio Kast uno de los primeros en opinar en redes sociales, comentario que fue respondido por el parlamentario de RN.

Luego de la polémica discusión que protagonizó, De la Carrera dijo a 24 Horas que “transcurrida la votación para la censura de la diputada Cariola, el diputado Schalper -yo no había abierto mi boca durante toda la sesión- se paró para decirme que me iba a ir a competir directamente en el distrito 11 y que esa amenaza la iba a hacer realidad”.

“Después no lo quiso reconocer... y sus socios de la extrema izquierda todos parados detrás de él. Me molesté porque yo no hablé, no intervine. Él, al terminar la reunión, me apuntó con el dedo”, aseguró el parlamentario a dicho noticiero. Igualmente, el diputado le dijo a Schalper que “le deseo éxito en el distrito 11. Quiere competir conmigo y vamos a competir”.

Acepto el Desafío de @Diego_Schalper, quien secundado por sus nuevos socios de la extrema izquierda ha votado en contra de la censura de la comunista Karol Cariola y de paso me ha amenazado de desbancarme de la diputación en el Distrito 11. pic.twitter.com/Af4OHWraIl — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) January 10, 2023

[ LEE TAMBIÉN: Duelo de titanes: Gonzalo de la Carrera desató su ira contra Diego Schalper y estalló el caos en el Congreso ]

Fuerte crítica de Kast a Schalper

El excandidato presidencial Republicano, José Antonio Kast, no dudó en comentar lo sucedido en su cuenta de Twitter, lugar donde escribió: “La izquierda, apoyada por Diputados de Chilevamos, rechazó la moción de censura en contra de la Diputada del Partido Comunista Karol Cariola a cargo de la Comisión de Constitución. La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición” .

Pero el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, no se quedó callado y respondió lo siguiente en su round tuitero del día: “ Señor Kast: la política para no terminar como Brasil tiene que ser seria y no con montajes infundados, como esta censura. Contribuya a la estabilidad, el diálogo y el respeto, cosas claves para el futuro de Chile. Ser oposición no es sinónimo de degradación de las personas”.

De todas maneras, cabe recordar que tras la situación ocurrida en el Congreso, De la Carrera será pasado a Comisión de Ética.

La izquierda, apoyada por Diputados de Chilevamos, rechazó la moción de censura en contra de la Diputada del Partido Comunista Karol Cariola a cargo de la Comisión de Constitución. La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición. pic.twitter.com/ks5mzlkv1V — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) January 10, 2023