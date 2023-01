[VIDEO] “La magia del sur”: Perrito ovejero causa sensación por pedir permiso para que sus ovejas pasen

Un perrito llenó de ternura el ciberespacio chileno tras ser viralizado en un video que muestra su trabajo como ovejero, donde no solo conduce a las ovejas, sino también pide permiso a un humano para que le abra paso.

El increíble momento que ha sido posteado por medios como The Clinic, ocurrió en las cercanías de Valdivia, donde el autor enfoca un pequeño perro blanco con manchas negras liderando a un grupo de ovejas.

“¡Pongale nomás, póngale nomás gancho! Llévese sus ovejitas, lléveselas para allá”, le dice el hombre al perrito. El can se queda dando vueltas, emitiendo pequeños ladridos y algunos sonidos de llanto mientras miraba al topógrafo, como si tuviera muy claro lo que tenía que hacer, solo le faltaba hablar.

Fue entonces que el autor del video entendió la petición del perrito que solo quería hacer bien su trabajo. “ah, querí's que salga ya, voy a salir altiro, espéreme… perdón poh! Yo, no había entendido, ahora sí, pasen no más chiquillas (a las ovejas), perdone compañero!”, dice el buen hombre que no podía creer el profesionalismo de su nuevo amigo.

El video oibtuvo miles de saludos y comentarios que destaban “la magia del sur” como una característica principal de las tierras donde fue grabado el tierno registro.

[ LEE TAMBIÉN: “Le es infiel con mi madrina”: niño reveló infidelidad de su papá en plena entrevista ]

Revisa aquí la ternura de video que se viralizó en las últimas horas.