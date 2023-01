“Eres bien insolente”: Carolina Leitao y Rodolfo Carter sacaron chispas en tensa discusión en el matinal Tu Día

Los periodistas Francesco Gazella y Priscilla Vargas recibieron como invitados, en el matinal Tu Día, a los alcaldes de La Florida y Peñalolén, Rodolfo Carter y Carolina Leitao, respectivamente.

En la instancia hablaron de distintos temas, pero en especial el “colapso” de las Isapres, momento en que la cosa se puso tensa y se podía cortar con cuchillo, según consignó TiempoX.

Luego de unos minutos en que la alcaldesa de Peñalolen comentaba lo que pensaba del actual sistema de salud chileno, Carte le dijo “llevas diez minutos hablando solas, déjame hablar por un minuto”. Ante eso ella le contestó que “le encanta pelear a Carter conmigo”, porque “no sé qué le pasa”.

Luego, la Leitao arremetió contra el sistema privado con una crítica al lucro, lo cual no le gustó nada a Rodolfo Carter, quien le respondió que “este discurso del lucro me tiene hasta acá, el lucro, la desigualdad, el político prende una cámara y empieza a hablar para aleonar al pueblo chileno, que es un problema real —contestó—. Los políticos hablan de la salud pública desde las isapres, hacen el discurso en contra de los privados desde la Clínica Las Condes y hablan de la educación pública de los colegios privados”, aseguró.

Combos iban y combos venían

Claramente, Carolina Leitao no se quedó callada y arremetió diciendo lo siguiente: “Déjate de discursear en puras cosas románticas, pero en la práctica no tiene ningún sustento. Eres bien insolente. Perdóname, yo no soy buenista. Uno no elige dónde nace, uno elige lo que hace y yo elegí lo que estoy haciendo”

De inmediato Carter le respondió: “Carola, déjame decirte que tienes que acostumbrarte a la crítica. Ustedes tienen la mala costumbre de apuntar con el dedo... Carola, predica con el ejemplo, no vengas a alterarte”.

Ya estaba tan tenso el ambiente, que Priscilla Vargas tuvo que salir a bajar un poco los ánimos y aunque algo logró disuadirlos de su tensa discusión, lo cierto es que más adelante vinieron frases como “Carola, no te enojes”, “Toma agua y no te enojes” y “Cálmate, por favor”. En tanto, ella trató de no pescar: “En tu insolencia no voy a entrar”.