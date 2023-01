“Fue un desastre mi pedida de matrimonio”: Yamila Reyna no captó que le estaban pidiendo su mano

La comediante y flamante nueva animadora de “Buenos Días a Todos”, Yamila Reyna estuvo de invitada en el programa de conversación de Eduardo Fuentes. En este espacio ella habló sobre el hilarante episodio en el cual perdió su anillo de compromiso.

Después de presentarle un tierno video de su pareja, Mono Sánchez, el animador le preguntó cuál sería el próximo paso en su relación, y ella mostró su anillo de compromiso, su segundo anillo de compromiso. Eduardo le consultó si ese era el que perdió y le dijo que era otro entonces el periodista le pidió que contara cómo extravió el anillo.

Esto sucedió cuando estaban de vacaciones “llegamos a una suite bárbara. Estábamos enfiestados, arriba de la pelota y tuvimos un problema en la habitación. nos cambiaron de una habitación a la otra, y en esa mudanza se perdió el anillo”, contó.

“Un brindis muy fome”

Acerca de la petición de matrimonio, Eduardo estaba enterado de los pormenores. “Él abrió una botella de vino, que no toma cuando entrena, para entregarte este anillo”, partió. “Sí fue un brindis muy fome más encima y yo no entendía, para qué me hace abrir una botella de vino. ‘Brindemos por nosotros’, dijo y dejó la copa de vino ahí”, contó Yamila.

Ella agregó que él se paró de donde estaban en la cocina, se dio vuelta y le mostró el anillo, “¿Así está mejor el brindis”, le respondió su pololo. “El tema es que yo no sabía si era un anillo de compromiso, me estaba pidiendo matrimonio o era un regalo, porque no me dijo nada”, agregó.

La comediante señaló que se quedó helada ante este gesto ya que no sabía de qué se trataba, Sánchez le pidió que dijera algo, pero ella no sabía qué significaba todo esto. “¿Cómo qué significa? Si te quieres casar conmigo”, le dijo su novio.

“Pero, si no me lo preguntaste, no te arrodillaste...”, le contestó Yamila. “Pero gorda, jugué anoche y me duelen las rodillas”, le respondió su prometido. “Así fue, fue un desastre mi pedida de matrimonio”, dijo entre risas la animadora Yamila Reyna.