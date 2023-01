¡Llegó la bendición!”: María José Quintanilla es un “huracán de amor” después del nacimiento de su sobrina

En las fiestas patrias María José Quintanilla anunció esta noticia, su hermana estaba esperando una hija. Hoy a las 11 de la mañana, nació su sobrina, María Fernanda, lo que la animadora de Mega dio a conocer a través de sus historias de Instagram.

“Estoy muy emocionada” publicó crípticamente ocupando una mascarilla. El misterio continuó con su siguiente historia, en la cual se refirió a una canción de ella. “Hoy estoy muy conectada con Poderosa. He recordado en todo momento el por qué llegó a mí. Y en días como hoy, cobra todo sentido”, escribió.

Finalmente, el misterio se disipó y quedó claro que su sobrina María Fernanda nació cuando subió su acta de nacimiento. “Bienvenida mi bizcochita. Te amaremos”, publicó la cantante.

Horas más tarde, ya cuando llegó al canal, María José Quintanilla se explayó sobre este importante día para su familia. “No sé si tengo palabras para describir la emoción que tengo en este momento, lo único que sé es que soy un huracán de amor porque no solamente hoy nació María Fernanda, sino que yo estuve ahí para ver todo y fue precioso. No tengo las palabras indicadas, pero concha la lora, qué lindo”, comentó.