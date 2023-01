“Nunca pensé que me iba a casar y tener hijos”: Vale Roth habló sobre el vuelco que tomó su vida

La bailarina Vale Roth terminó el año de una manera inesperada, partió en “Aquí se baila” y su resurgimiento en la televisión chilena donde se ganó el cariño del público, y lo concluyó con un bebé y matrimonio en camino. En una entrevista con LUN habló sobre esta nueva etapa.

“En seis meses pasé de ser señorita a casi señora y mamá. Estoy feliz. De verdad estoy viviendo algo que veía muy lejano”, comentó. “Nunca pensé que me iba a casar y tener hijos. En un tiempo dije ‘no voy a ser mamá, chao’”, aseguró

“Ahora con Miguel, con los valores que tiene y cómo es como persona, no puedo estar más segura de que él sea el padre de mi hija y yo su señora. No lo dudo ni un momento porque hombres así no existen”, declaró.

Sobre su petición de matrimonio, en un principio pensó que era broma, pero cuando escuchó su pregunta y vio el anillo, afirmó que se puso a llorar instantáneamente. “No lo pensé ni un segundo, le dije que sí altiro, porque no a encontrar un hombre así en la vida, dos veces no se iba a presentar esta oportunidad y no hay dos Miguel”, comentó Vale Roth.

Acerca de la etapa en que se encuentra en la vida, ella reflexionó que “estoy más madura ahora, antes hacía puras tonteras. Antes peleaba con todos, tenía relaciones tormentosas, y ahora no peleo nada, nos matamos de la risa, tenemos el mismo humor”.

“De verdad esta relación me ha hecho súper bien, saca lo mejor de mí y la gente lo ve también. Me ayuda a ser mejor mina, con él me siento súper segura, me da mucha confianza, antes nunca la tenía. También Miguel confía mucho en mí y no es celópata, me tira para arriba todo el rato. Superó mis expectativas de hombres por lejos”, agregó la gimnasta.