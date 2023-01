Es del team Shakira: Belenaza lanzó fuerte descargo contra críticos de la cantante colombiana

La canción que Shakira le dedicó a Piqué ha causado millones de reacciones que dan para todo, ha generado debate y hasta peleas en el mundo tuitero, donde una de las últimas en dar que hablar fue la comediante nacional Belén Mora, luego de referirse al nuevo temón de la cantante colombiana.

Fue a través de la red social de Twitter que Belenaza defendió la causa de Shakira de los usuarios, principalmente hombres que la critican por realizar sus últimas canciones basadas en su ruptura con el futbolista español que seguramente no se imaginó jamás lo que causaría su mediática infidelidad.

Contra los defensores del hombre que debe estar bien arrepentido, la comediante chilena aseguró que]: “Veo mucho hombre alegando porque Shakira lleva tres temas apuntando a Piqué”, y comparó la situación con lo ocurrido hace años con Jorge González, cuando lanzó el disco “Corazones” dando a entender que las reacciones fueron bastante diferentes a las que hoy escucha de los “machotes” que tratan de #Tóxica a la intérprete latina, por eso les disparo sin filtro diciéndole a todos que “Son de cartón”.

Belén Mora, Twitter

Así mismito decía el tuiter de Belenaza, quien quiso decirle lo que pensaba a toda su fanaticada. Obviamente, las respuestas a su reflexión no se hicieron esperar, porque mientras que algunos le dieron la razón, otros rechazaron la comparación, tal como consignó La Cuarta.

“Jorge González escribió el disco corazones para la ex de su amigo y éste las tuvo que cantar por años! Ahh pero ahí todos calladitos”, “Shakira música de marketing, González música de verdad”, “No comparemos a Jorge Gonzalez con Hechatira”, “Lo que pasa es que, no todos saben que el disco completo habla de una sola persona, la esposa de alguien” y “Escuche bien ese disco, es buenísimo. No como la obsesión de Shakira por Piqué. Malísimo, sólo marketing”, fueron algunas de las reacciones.

[ LEE TAMBIÉN: Piqué es la burla del momento: hasta su amigo se ríe del tema de Shakira, incluso cuando nombra a Clara ]