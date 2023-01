¡Esto no para!: Memes de Shakira repletan las redes tras estreno de su canción contra Piqué

Apenas unos minutos han transcurrido desde que Shakira lanzó su colaboración con Bizarrap y las redes se han llenado de memes y reacciones de lo más divertidas, porque literalmente los cibernautas se están haciendó un asado con el temón de la cantante colombiana donde no tiene ningún problema en decirle varias cosas a su ex Gerard Piqué.

Claramente la artista no se guardó nada y arremetió con todo contra el futbolista español, incluso no tuvo ninguna complicación en sacar al baile a la nueva pareja de su ex pareja.

Por lo mismo la gente empezó a opinar como loca en todas las redes sociales, porque claramente se dieron cuenta de las alusiones que hizo Shakira a su vida personal.

Revisa aquí algunos de los memes que dejaron en el ciberespacio varios de sus fanáticos, seguidores y otros no tanto, que no pueden creer la letra del tema que lanzó la intérprete del Waka Waka.

El mundo escuchando la session de Shakira: pic.twitter.com/dgFJmOiGmz — Dann Solo ✌ (@DannSoloGZ) January 12, 2023

Q.D.E.P GERARD PIQUÉ.



no se murió ni nada pero shakira le mató la carrera pic.twitter.com/Hrouk5hvf7 — Fiso ☆☆☆ (@tpwkarchez) January 12, 2023

Despues de escuchar Sesión 53 Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/2o7KhnQyma — Frases Barbie (@barbie_context) January 12, 2023

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023