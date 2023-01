“Me está humillando”: Kel Calderón contó que Nancy Huenupe no confía en sus habilidades culinarias

Kel Calderón tiene una estrecha relación con Nancy Huenupe, quien se ha convertido no solo en una gran ayuda para ella, sino también en una persona importante en todos los aspectos de su vida puesto que la acompaña hace varios años.

Cabe recordar que Nancy Huenupe comenzó a trabajar junto con las Argandoñas hace más de 30 años, pero cuando la influencer decidió irse a vivir sola siguió ayudándola con muchas cosas en su hogar, entre ellas la cocina.

A través de su cuenta de Instagram, Kel reveló una divertida acción que realiza la trabajadora para facilitar su trabajo en la cocina, esto a pesar de que su pareja le ha enseñado algunas habilidades gastronómicas.

“Niños, no copien esto en casa, pero Nancy, que no confía obviamente en mis habilidades culinarias recientemente adquiridas, no solo me deja salchichas para almorzar cuando ella no está”, relató de entrada.

Posteriormente, afirmó que “tampoco confía que sea capaz de sacarlas del paquete, así que me deja estas bolsitas de tres salchichas en un plástico para que no tenga que pelear con el resto congelado en el paquete”.

“La Nancy me está humillando, esto es demasiado, una muy triste historia”, concluyó Calderón.