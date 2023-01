“Por andar tomando...”: Naya Fácil pasó un susto de aquellos después de un olvido

La reconocida figura de Instagram, Naya Fácil, comparte su día a día en sus redes sociales. Hoy día le mostró a sus “facilines” un pantallazo de su aplicación que registra su ciclo menstrual, y el susto que pasó tras esto.

“Si es que no estoy sentada, me desmayo”, partió Naya, “hueón cáchense que llegue a ver (la aplicación) para saber cuándo me llega y calcular unas cositas. Entonces, tengo una aplicación que se llama ‘Flo’ y me sirve para llevar un orden en todo con mi periodo”, contó

“Siempre cada vez que me llega, tengo que registrarla el primer día y me llegó en el Año Nuevo. Como estaba tan lanzada esos días, se me olvidó registrarla. Ahora llego y digo ‘voy a cachar cuando me llega para ver unas cosas’”, dijo entre risas.

“La veo y me doy cuenta que tengo un retraso de once días, casi me caigo de poto, dije ‘¡Ay, Dios mío, qué me está pasando!’. Después me acordé, respiré hasta diez, conté hasta diez Naya Fácil y me di cuenta que no había registrado por andar tomando, así que ahora la registro al tiro”, concluyó.