Usuarios en picada contra Shakira por ningunear a queridas marcas en temazo para Piqué

La nueva canción de Shakira contra su expareja Piqué no dejó a nadie indiferente debido a la letra punzante que va directamente contra el exjugador del Barcelona, aunque también salpicó a queridas marcas que fueron ninguneadas para graficar que el futbolista cambió filete por charqui. En este caso, “cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, tararea la colombiana.

Ante esto, los usuarios salieron a defender la marca de reloj y el modelo del citycar y compartieron la supuesta “cuenta oficial” de Casio, de donde habría respondido a Shakira.

[ “Dejamos de trabajar para Mega”: serie de “Paola y Miguelito” llega a su fin después de dos temporadas al aire ]

“Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”. Posteriormente, la misma cuenta de Twitter comentó el link de la canción, reclamando con mayúsculas “Oye y este ataque gratuito?”.

De la misma forma, otros cibernautas ironizaron con la letra del hit que suma millones de reproducciones en Youtube, solo en las primeras horas.

“Qué te metes con Casio Shakira!!!qué decís??imperdonable por dónde se lo mire, acá estamos a muerte con la maravillosa y genial marca de reloj, mucho mejor qué un Rolex acá dejo un ejemplo,Aguante Casio!!”, “Hay que tener mucha personalidad para comprarse mañana un Twingo o un Casio también os digo”, “Shakira no entiende nada de relojes. Los Casio son máquinas maravillosas”, “No se de cual Rolex se crea Shakira, pero yo también prefiero un Casio rudo, resistente y mamastroso que un Rolex todo aburrido de abuelito.”.

“Perdón que te salpique”

Dentro de las otras frases que destacan en el palo sin piedad hacia su ex, son “perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

“Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.”

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique”.