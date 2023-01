Vale Roth aconsejó a sus seguidores sobre cómo lidiar con los exs: “No les dediques ni una huea”

Vale Roth tambien está hablando de la nueva canción de Shakira dirigida a su expareja, Gerard Piqué. Ella afirmó que estaba chata ya de escuchar sobre el tema y expresó su opinión acerca de esta nueva incursión de la cantante.

“Ya esta canción pa’ qué, no era necesario. Tirarle palos está bien, como lo hizo en las otras canciones, pero toda una canción para Piqué. A mí me cae como las hueas ese hueón, me cae pésimo, lo encuentro un estúpido, pero que ahí se ve como muy dolida, prefiero ni pescar la huea”, comentó ayer en la noche.

Valentina se explayó y comentó que le gustaban mucho más las canciones anteriores de Shakira, y entiende que la finalidad de este single es lucrar. “Obviamente es marketing, lo tengo más que claro. Ni cagan** Piqué se va a enojar por esa cuestión, le daría risa, ya la tercera canción es como ‘Hueona supérame’”, agregó.

La gimnasta aprovechó el espacio para entregar un consejo a sus seguidoras sobre cómo manejar los sentimientos de despecho hacia un ex. “Mujer, este es un consejito para tí, con amor te lo doy para tí. Si te quieres un poquito, no le dediques esa canción, no subas videos cantando esa canción para tu ex porque el hueón se va a reír de tí”, afirmó.

“Te lo digo con mucho cariño, con mucho amor porque me piden consejos sobre los exs y hueas. No los pesquis, no les dediques ni una huea, si no se merecen que le dediquen canciones”, sentenció.