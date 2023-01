“Esta noche te mueres”: Pedro Ruminot recordó crueles bromas de doctor cuando tenía cáncer

El comediante Pedro Ruminot reveló la reprochable actitud de un doctor cuando trataba su cáncer al mediastino (tórax) el año 2007, del cual le diagnosticaron 15 días de vida, pero logró ganar la batalla. Sin embargo, los comentarios poco profesionales del médico, fueron parte de la conversación en el programa “Socios de la parrilla”, junto al invitado Sergio Freire.

Fue el animador Francisco Saavedra quien le consultó si habían doctores fatalistas, lo que dio pie a Ruminot a recordar al “matasano”.

“Había un doctor que me quería cortar los testículos. Me decía no vas a ser papá. Te los vamos a cortar en la noche”, todo en un tono muy natural, que incluso le hizo pensar que se trataba de una cámara indiscreta.

“Doctor, Vallejos, no me olvido de ti, me dijo esta noche te mueres”, recordó Ruminot.

“Entraba así (a la habitación). Pedro, noticias, esta noche te mueres”, desclasificó. Situación que fue corroborada por su amigo Sergio Freire.

“Sí, es verdad. Una vez lo vi. Como que quería ser comediante y daba las noticias como irónico, como que esto le gusta a los cabros, la ironía”, dijo, como queriendo entender el bullying disfrazado de “chistes”.

“El tumor hoy día a la noche...te va a tapar acá (hasta el cuello) y ahí te vas al cielo o al infierno. Quién sabe...despídete de tu familia...aprovecha estas horitas, te la dejo ahí”, fueron otras de las crueles “bromas”.

Incluso, recordaron la frialdad de los medios de prensa, quienes querer ver su imagen internado.

“Había una periodista, tienes que tener la portada de Pedro, pero conectado, esa es la que queremos”, comentaron.

‘”No te podís morir ahora”

Sin embargo, mientras la prensa y el doctor Vallejos se tomaban la enfermedad con total frialdad, su amigo Sergio Freire se la jugó para que se sanara y con la única medicina que conocía: el humor.

“Llega del hospital, le pregunto cómo le fue y dice ‘Tengo un tumor, tengo cáncer’. Todos decíamos que no puede ser esto, no lo podíamos creer. Yo te decía ‘No te podís morir ahora, con todo lo que hemos luchado’”, recordará Freire sobre el momento.

Para darle ánimo, de hecho, Freire instó a Ruminot a protagonizar el sketch de “El hombre ardiente” de “El club de la comedia”, originalmente escrito para que lo interpretara Sergio. “Me dice ‘Vístete y hazlo’, yo estaba sin pelo y sin cejas. Insistió mucho en que yo siguiera trabajando, y eso me ayudó mucho. Era como que yo estaba en una silla de ruedas y necesitaba que me llevaran, no tenía la fuerza para empujarme solo. Sergio me llevaba, era un apoyo muy grande. No creo que lo hubiera podido hacer solo. Yo grababa monólogos, vomitaba, quimio, grababa, vomitaba”, revelará Pedro, admitiendo que Sergio Freire ha sido un milagro en su vida.