Familia dio en adopción a su chanchita mascota: Hombre los engañó y terminó comiéndosela

Una terrible vivencia para una familia de Buenos Aires, quien dio en adopción su chanchita mascota Roma de tres años debido a que no podían tenerla en su casa, pero la persona que la recibió no le entregó el trato que ellos esperaban, según lo informado por Clarín.

En una primera instancia, el hombre les mencionó que quería a Roma como mascota para sus hijas, sin embargo esas no eran realmente sus intenciones. Apenas llegó a su casa, mató al animal para comérsela.

El hombre identificado como Facundo Medina las contactó para adoptar a la cerdita, mostrándole el amplio espacio de su casa donde tendría al animal, y debido a esto la dueña aceptó.

Días más tarde, un grupo de chat de Whatsapp de mini pigs se viralizó la historia de un miembro, quien señaló que un conocido adoptó a una chanchita, y en su camino regresó a casa mandó por un chat de amigos que preparan el agua caliente para pelarla y también la parrilla para asar.

Medina engañó en todo momento a la familia subiendo una foto de él con la chanchita y mostrándole un video de sus hijas, a quienes le regalaría a Roma como mascota. Esto causó una mayor indignación de los afectados y animalistas.

Una vez que se enteró de esto, la dueña original llamó al hombre, quien le dijo que “le dijo que no la podía tener más y que se la había dado a otra persona que lo iba a tener. Y luego, dijo que la chancha “no estaba más en este plano”.

“Intenté comunicarme para ver cómo estaba en su nueva casa, que me manden fotos y después me enteré de esto por el grupo. Me quiero matar. No lo puedo creer. Es muy cruel, me siento muy mal”, afirmó la mujer al medio citado.

Se están tomando acciones legales en contra de Facundo Medina, de acuerdo a un reconocido activista de Argentina, Fernando Perioni, quien afirmó que la denuncia ya estaba hecha por maltrato animal y averiguación de ilícito. Además, se hará una demanda por daños y perjuicios debido a lo realizado en contra de la familia afectada.

“Es terrible lo que hizo. Más allá de que se maten millones de cerdos, lo que hizo este tipo es de un gran cinismo. Era una chanchita preciosa criada como un perro y el tipo fue y la mató”, comentó Perioni.