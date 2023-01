“Jean Philippe me estaba diciendo que no se imaginaba pololear conmigo”: Pamela Díaz echó al agua a su pololo

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton están pasando días en el sur de Chile. Como siempre, la “Fiera” se mantuvo en contacto con su “pipol”, a través de sus historias de Instagram.

“La vida es muy sorprendente porque si tuviera que bajar en el tiempo...” partió JP en las historias de la influencer. Pamela lo interrumpió para decirle que subiera el vidrio porque no se iba a escuchar, pero él le dijo que no podía porque estaba pasado a mariscos.

Esto provocó las risas de Pamela, quien contó que había comprado mariscos y se le dieron vuelta en el auto. La pareja se siguió distrayendo de su punto viendo el paisaje del sur de Chile y bromeando que estaban en Calama después del cambio climático.

“Jean Philippe me estaba diciendo que no se imaginaba pololear conmigo”, contó Pamela. “No po’, cuando nos conocimos no. Imagínate antes cuando yo tenía no sé... viajar en el tiempo y decirle a mi yo de 18 años, ‘oye vai a estar con la Pame en diez años más’”, señaló Jean Philippe Cretton.