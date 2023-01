Matthei descubre que Shakira luce en su nuevo video la misma blusa que ella se diseñó: “Me copió, me piqué”

Porque no es sólo alcaldesa, también le encanta jardinear y diseñar sus propias blusas. Evelyn Matthei fabrica parte de su ropa y ahora se llevó una gran sorpresa al ver que Shakira en el video de su nueva canción Music Sessions #53.

La colombiana luce en el videoclip la misma blusa que hace un tiempo se hizo la jefa comunal de Providencia.

“Cuando vi que @shakira me copió mi blusa me Piqué. Pero hoy, clara-mente creo que es un orgullo coincidir en gustos de ropa con una gran artista. (Terminando la semana con un poco de humor 😅 ¿recuerdan esa blusa que me hice hace un tiempo? )”, escribió Matthei.