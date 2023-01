Sin corazón: Perrita de 14 años fue abandonada en el aeropuerto para no pagarle su pasaje

Un triste momento se vivió en el aeropuerto Charlotte Douglas, en Estados Unidos, esto luego de que una persona decidiera abandonar a su perra para poder tomar su vuelo.

Según los antecedentes, la mujer dejó al animal amarrado en el lugar tras darse cuenta que el animal no cabía debajo del asiento por lo que debía pagar un cobro extra para poder viajar con Baby Girl.

Posteriormente, y debido a una supuesta falta de fondos, la dueña no tuvo una mejor idea que dejar a la beagle de 14 años abandonada.

“Si no me hubiera subido al avión, me habría quedado en la calle”, argumentó la mujer al medio WSOC-TV.

Asimismo, aclaró que en ningún momento dejó al can tirado en el sitio, sino que la entregó a una organización “FurBabies Animal Rescue”, que tal como dice su nombre se dedican a rescatar animales.

Un nuevo hogar para Baby Girl

Un empleado de la aerolínea se puso en contacto con la organización mencionada por la fría mujer y decidió ir en rescate de la perrita.

Finalmente, Baby Girl se encuentra buscando un nuevo hogar: “La llevamos al veterinario y es muy amigable con todos. Es una perra mayor, así que tendría que ir con una familia mayor”, comentó Robin King.