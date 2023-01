“Son muy intensos los colágenos, los mayores no”: Naya Fácil ya cansada de los hombres más jóvenes

Ayer Naya salió toda emperifollada y prendida para el vacile, tan así que prometió que se iba a comer todo lo que se le cruce. El día siguiente, es otra historia.

“¿Qué me dieron?”, partió preguntando la reconocida figura de las redes sociales chilenas. Existe un hueco dentro de las historias de Naya, donde debería estar su debacle de anoche, pero no hay rastros de ello. La influencer lo subió a la cuenta de su auto, “lafacilona”.

“Yo sé que mucha gente estaba grabando anoche fuera de la disco... ¿me pueden mandar los videos para subirlos?”, dijo entre risas. “Chicas no se sorprendan porque yo estaba así. La gente se sorprende cuando les digo que salgo sin ropa interior”, comentó.

¿Qué habrá pasado anoche? Todavía no sabemos, quizás le hizo honor a la letra de su canción, “show show, yo me pego el show”. Sin embargo, Naya siguió dando detalles de su vacile. “Todavía no me cambio de ropa, oy estoy pasada a copete”, afirmó mientras le soplaba a la cámara cual alcohol test.

“Todo bien con la disco de anoche, pero habían muchos colágenos, no me comí a nadie, bueno casi. Pero, es que eran muy colágenos, todos muy niños. A mí me gustan los mayores, los hombres mayores me gustan, los colágenos no”, aseguró Naya.

“Después no te los puedes sacar. Imagínense que una vez me comí un colágeno y todavía lo tengo en el Whatsapp. Me manda videos y cosas, qué latero. Son muy intensos los colágenos, los mayores no. Estás con ellos y se olvidan los hueones, como que no están ni ahí, entonces eso es lo que yo necesito, algo para una noche y adiós”, contó cansada.

“Me da rabia eso porque anoche me sentía bien, decente, linda como para comerme a alguien. Cuando salgo fea a la disco, ahí están todos los lindos. Anoche era el momento, pero bueno, para la próxima”, reflexionó.