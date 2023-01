Bárbara Rebolledo contentísima por el logro de su hija: Se graduó como abogada

Bárbara Rebolledo no puede ocultar el orgullo al presenciar que su hija se recibió como abogada. La periodista compartió este importante logro en la carrera académica de su pequeña, a través de su cuenta de Instagram, tal como lo recopiló La Cuarta.

En sus historias de Instagram, subió una foto de su hija Blanca luciendo un traje de graduación con un gorro que combinaba con el atuendo.

“¡Seca! Orgullosa de mi Piti más grande graduándose de Abogada… @blancurry_giner”, comentó Bárbara en la foto que subió de su hija, quien estaba sosteniendo un diploma de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como se puede apreciar en el medio citado.

Anteriormente, en diciembre de 2021, la periodista celebró que su hija Blanca había aprobado su examen de grado con doble distinción. “Trabajó, estudió de sol a sol y nunca bajó los brazos. Es una guerrera que persigue sueños y los cumple”, comentó.

“Siempre digo que soy mala para llorar... sólo me sacan lágrimas los niños y los deportistas cuando llegan a la meta, pero ayer, no pude contenerme. Todo mi respeto, admiración y orgullo. Te quiero infinito y suerte en este nuevo vuelo. Cuida tus plumas, porque las necesitarás para el próximo viaje. A no rendirse y a soñar ‘por ti’!” publicó Bárbara Rebolledo.