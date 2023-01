Laura Prieto: “A veces me iban a buscar al estacionamiento de mi edificio a las 6, 7 de la mañana”

En el programa “Fuera del Área” del exfutbolista Mauricio Pinilla, Laura Prieto fue a hablar de su vida y a echar la talla cómo no. Ella recordó lo fuerte que era la farándula cuando ella se estaba iniciando en el mundo del espectáculo. Obviamente, no perdió ni una oportunidad para agarrar para el leseo al conductor del espacio.

Él le preguntó cómo compara la farándula del día de hoy con la de los 2000′s, donde era mucho más dura. “Yo creo que la farándula ahora es mucho más light, salvo excepciones porque acá a mí tío le dan duro”, comentó. Pinilla estaba de acuerdo con eso y bromeó diciendo “el hueón al arco”.

“A todos nos ha tocado estar ahí en un minuto, es difícil, pero sí siento que antes era peor. A veces me iban a buscar al estacionamiento de mi edificio a las 6, 7 de la mañana. Hoy no pasa eso”, comentó Laura, mientras que Mauricio dijo que tenía autos afuera de su auto hasta las 4 AM.

“Una vez me estaba cambiando de casa y no tenía cortinas en el edificio, y grabaron imágenes de adentro, eso es ilegal. Era una invasión a la privacidad demasiado fuerte. Esas cosas que uno dice ahora que está más reflexivo, cuando era más joven, cómo toleraba esas cosas, cómo uno no tenía un límite de los valores, de las cosas éticamente correctas. Ahora eso es más funable”, señaló.