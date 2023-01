Luis Andaur: “Pensé, ‘bueno, lo he pasado tan bien que si muero ahora, no pasa nada’”

El periodista Luis Andaur confesó en una entrevista con LUN que estuvo muy cerca de la muerte. A un año del suceso, el conductor del programa de “Bicitantes” de Mega, habló sobre el episodio que lo llevo a estar internado por dos días en la UTI.

Un trombo en cada pulmón y un infarto hizo que fuese trasladado a la clínica sin aire y a punto de desvanecerse. “Estuve grave y en riesgo vital”, afirmó el periodista

Después de un accidente que sufrió Andaur en 2016, que terminó en una fractura expuesta, por la cual tuvo que ser operado, descubrieron que él producía trombos con facilidad.

“Un día me empecé a sentir mal, ahogado y pensé que era COVID. En la clínica me dejaron internado de inmediato, porque estaba pálido y me faltaba el aire. La doctora me dijo ‘parece que tienes una trombosis pulmonar’. Me mete a un scanner y ahí agrega ‘estamos mal’”, contó al medio citado.

“Tenía dos trombos gigantes, uno en cada pulmón. Uno de ellos de tres centímetros y un infarto. Pensé, ‘bueno, lo he pasado tan bien que si muero ahora, no pasa nada’. Mis probabilidades de vida eran pocas”, relató Luis.

Sobre alguna posible secuela, el periodista afirmó que “me habían dicho que quedaría con daño en el pulmón y en el corazón, que en el futuro me costaría respirar, que mi rendimiento sería limitado”.

“Pero a los tres días estaba caminando. Los médicos estaban impresionados. Le puse toda la garra. Fui alpinista y nunca tuve problemas en la altura. Ser deportista me ayudó. Al quinto día estaba de alta, corriendo y en bicicleta”, sentenció.

Al ser consultado por qué no se había referido al tema anteriormente, Luis Andaur aseguró que “no quise alarmar a nadie y además estaba grabando el programa, no lo iba a hipotecar por eso. Ahora lo cuento porque ya cumplí un año y estoy como jet”.