“Show show, yo me pego el show”: Naya Fácil desclasificó su reciente encuentro con Carabineros

La letra de su canción resume una gran porción de la vida de Naya Fácil, “show show, yo me pego el show”. La salida del jueves de la reconocida figura de las redes sociales, fue con tuti y hasta los Carabineros estuvieron involucrados.

Alguien le preguntó que pasó el jueves con los Carabineros, “nada, ayer estaban afuera de la disco, había caleta gente, a quién fiscalizaron a mi. Nada, me fiscalizaron...”, partió Naya en su nueva cuenta de su auto “Facilona”.

La influencer se acordó que no había contado esta parte de la historia a su hermana y a sus “facilines”. “Salía la orden de detención pendiente, recién me acordé porque estoy teniendo como deja vus”, agregó.

“Chiquillos salió la orden de detención pendiente y yo como que entré en crisis de pánico, pero se me había olvidado que mi abogada me mandó un papel con un código y toda la cosa. Me dijo que si me llegaran a detener o algo, le mostrara en el caso que no se había actualizado la información”, comentó la influencer.

“Fue horrible, pero aquí estoy, free eee”, terminó.

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram